Линекер надеется, что ответный матч между «Сити» и «Реалом» будет ещё более зрелищным

Известный английский экс-футболист, а ныне популярный эксперт и ведущий Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу первого матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Линекер написал, что ему очень понравился первый матч, но он очень надеется на то, что ответный поединок между «горожанами» и «Реалом» будет ещё более зрелищным и интересным.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы сумел обыграть «Реал» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится уже четвёртого мая в Мадриде.