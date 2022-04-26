Гвардиола - перед матчем с «Реалом»: «Нам надо закрыть Бензема и все остальное не имеет значения»

Сегодня, 26 апреля пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Реал».

«Горожане» уже прибыли на стадион, и главный тренер команды Пеп Гвардиола выступил с мотивационной речью.

«Я знаю парни, что это будет сложно, но мы должны накрыть Бензема. Я знаю о тактике все, но сегодня нужно выучить одно правило: Нам надо закрыть Бензема и все остальное не имеет значения. Забудьте о **** (чёрт) ложных девятках. Все что вам нужно – это закройте Бензема.

Для чего? Чтобы попасть в финал. Мы можем играть гениально, но если мы дадим ему свободу, то не будем в финале. Он разносит Лигу чемпионов, парни. Ему 34 года, из него должен сыпаться песок, а сыпятся голы», — сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Бензема провел 9 матчей в Лиге чемпионов и забил 12 голов.

Напомним, матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад». Начало – в 22:00 мск.