Фоден: «Мы хотели добить «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что его команда хотела создать уверенный задел перед ответной полуфинальной игрой с «Реалом», но сделать этого не удалось.

«Очевидно, что для болельщиков, смотревших матч, это было отличное футбольное представление. Перед игрой мы знали, что «Реал» накажет, если допускать ошибки у своих ворот. Нам нужно работать над этим. У нас были возможности их добить, и в таких матчах важно уметь пользоваться своими шансами», – заявил 21-летний англичанин в послематчевом интервью BT Sport.

«Манчестер Сити» трижды за матч удавалось доводить своё преимущество до двух голов, но «Реал» всякий раз отыгрывался, в итоге добившись вполне приемлемого для себя поражения в один мяч перед ответной встречей на «Сантьяго Бернабеу».