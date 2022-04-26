Сегодняшний матч станет для Бензема 600-м за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема проведёт свой юбилейный матч в составе команды.

«Реал» сыграет в гостях против английского «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Для Карима Бензема, попавшего в стартовый состав, эта встреча станет 600-й во всех турнирах в цветах мадридцев. Француз стал лишь восьмым в истории клуба, кому удалось достичь этого рубежа, и первым иностранцем, информирует Opta.

В 599 поединках 34-летний форвард отметился 318 голами и 140 передачами. В текущей кампании на его счету 39 забитых мячей и 13 результативных пасов в 40 встречах.

В Лиге чемпионов Карим Бензема провёл за «Реал» 120 матчей, в которых отличился голом 71 раз.