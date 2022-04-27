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Лига чемпионов

Гвардиола: Мы увидели, что можем выйти в финал

27 Апреля 2022 • 08:18 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов.

Гвардиола сказал, что «Реал» в ответном матче может наказать его команду за любую ошибку, так что на «Сантьяго Бернабеу» нужно будет действовать внимательнее. Тренер «Сити» отметил, что он не может требовать от своей команде большего, но первый матч с «Реалом» показал, что «горожане» вполне могут выйти в финал.

Напомним, что в первом полуфинальном поединке «Манчестер Сити» сумел переиграть «Реал» со счётом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов
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