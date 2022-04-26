Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид онлайн

Во вторник вечером в первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Реал».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Сити» рассчитывает впервые в своей истории завоевать трофей Лиги чемпионов. Год назад команда Хосепа Гвардиолы добралась до финала, но уступила там «Челси». Чтобы снова выступить в финальном матче, «горожанам» нужно проходить маститый «Реал». Во вторник команды проведут первый раунд дуэли на «Этихад Стэдиум».