«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Магуайра за желаемую сумму

«Манчестер Юнайтед» будет непросто продать защитника Гарри Магуайра, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство манкунианцев осознаёт, что не сможет вернуть потраченные на футболиста 87 миллионов евро в 2019 году.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, забив в них два гола. Контракт Магуайра с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Англии в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в адрес футболиста поступают угрозы от фанатов клуба.

Напомним, что Магуайр продолжает оставаться самым дорогом защитником в истории футбола.