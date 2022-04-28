Роналду установил новый рекорд АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

Для португальца этот гол означал новый рекорд английской Премьер-лиги - теперь он забивал в ворота всех команд высшей лиги, против которых провел как минимум четыре матча. Гола в ворота «Челси» португальцу, вернувшемуся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, как раз и не хватало.