Тен Хаг предоставит Перейре шанс вновь заиграть в «МЮ»

Полузащитник Андреас Перейра этим летом получит возможность проявить себя под руководством Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

26-летний бразилец проводит текущий сезон в аренде на родине, выступая за «Фламенго», у которого также есть возможность выкупа игрока. Впрочем, как информирует ESPN, уже практически списанный со счетов в «Юнайтед» Перейра ещё получит возможность зарекомендовать себя в клубе, поскольку новый наставник Эрик тен Хаг готов дать ему шанс.

Перейра и тен Хаг знакомы с давних времён, когда бразилец занимался в академии эйндховенского «ПСВ», а голландец входил в тренерский штаб команды.

Контракт Андреаса Перейры с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.