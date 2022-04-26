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Тен Хаг предоставит Перейре шанс вновь заиграть в «МЮ»

26 Апреля 2022 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Полузащитник Андреас Перейра этим летом получит возможность проявить себя под руководством Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

26-летний бразилец проводит текущий сезон в аренде на родине, выступая за «Фламенго», у которого также есть возможность выкупа игрока. Впрочем, как информирует ESPN, уже практически списанный со счетов в «Юнайтед» Перейра ещё получит возможность зарекомендовать себя в клубе, поскольку новый наставник Эрик тен Хаг готов дать ему шанс.

Перейра и тен Хаг знакомы с давних времён, когда бразилец занимался в академии эйндховенского «ПСВ», а голландец входил в тренерский штаб команды.

Контракт Андреаса Перейры с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андреас Перейра Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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