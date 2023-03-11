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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Кармиотисса» Александра Кержакова впервые победила на Кипре

11 Марта 2023 • 07:24 Комментировать
Зенит
...
Химки
12.03 14:00

Клуб российского тренера Александра Кержакова «Кармиотисса» впервые победил под его руководством. Это случилось в пятничном вечернем матче 27 тура чемпионата Кипра. Игра против «Энониса» завершилась со счётом 2:1.

После победы «Кармиотисса» идёт на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата Кипра в группе команд, которые борются за сохранение места в высшем дивизионе, в активе клуба – 30 очков.

Напомним, что Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в прошедшем феврале. До этого специалист не тренировал более полугода – его последним местом работы до переезда на Кипр был «Нижний Новгород», с которым он сохранил прописку в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кармиотисса
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