«Кармиотисса» Александра Кержакова впервые победила на Кипре

Клуб российского тренера Александра Кержакова «Кармиотисса» впервые победил под его руководством. Это случилось в пятничном вечернем матче 27 тура чемпионата Кипра. Игра против «Энониса» завершилась со счётом 2:1.

После победы «Кармиотисса» идёт на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата Кипра в группе команд, которые борются за сохранение места в высшем дивизионе, в активе клуба – 30 очков.

Напомним, что Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в прошедшем феврале. До этого специалист не тренировал более полугода – его последним местом работы до переезда на Кипр был «Нижний Новгород», с которым он сохранил прописку в РПЛ.