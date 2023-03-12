Семак: «Для болельщиков смотреть матч с такой режиссурой - сплошное удовольствие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:2) дал комментарий по игре.

- Сложно сложился матч, особенно во втором тайме. Что касается начала игры, смогли забить мяч, возможно, слишком много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме было несколько хороших моментов, где мы могли создать очень хорошие ситуации, но немножко сегодня не хватало качества и в первом тайме, и, возможно, во втором, когда у нас были прекрасные возможности для того, чтобы закончить или снять с повестки вопрос, в результате забив третий мяч. Хорошие моменты были, и Далер не попал, и Густаво там в штангу попал. Игра на этом могла бы закончиться для нас. Но вместо этого пропустили очень легкий мяч, какая-то нервозность пошла, еще одна ошибка с пенальти. Это то, наверное, за что многие любят футбол. В любой ситуации как бы игра не складывалась, все может перевернуться очень и очень быстро. Очень рад, конечно, что вышедшие на замену ребята поучаствовали в нашем победном мяче, который принес нам важную и нужную победу. Поздравляю болельщиков. Я думаю, что с точки зрения болельщиков, смотреть такой матч с большим количеством мячей, с такой режиссурой матча - сплошное удовольствие. Чего не скажешь о тренерском штабе. Конечно, такие матчи отнимают очень много сил.