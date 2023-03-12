«Зенит» достаточно быстро повёл в матче с «Химками» в 19-м туре Премьер-лиги. Команда Сергея Семака вскрыла оборону гостей благодаря отличной диагонали от Вендела на Андрея Мостового, который заметил рывок Малкома Филипе и сыграл на него к линии штрафной, а нападающий сходу с линии штрафной направил мяч в правый нижний угол. Всего несколько секунд потребовалось мячу, чтобы от центральной линии поля быть доставленным в сетку ворот.

На табло горят цифры 1 и 0. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.