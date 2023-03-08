Черчесов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Это классные мастера, которые помогут нашей сборной»

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

По словам специалиста, сам он относится к получению иностранцами российского гражданства спокойно. Черчесов отметил, что Малком и Клаудиньо способны помочь национальной команде, если у них появится такая возможность.

«Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за неё», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Малком провёл за «Зенит» 24 матча, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. На счету его ровесника и соотечественника Клаудиньо три гола и восемь ассистов в 19 встречах.