В воскресенье «Зенит» проводит домашнюю игру 19-го тура Премьер-лиги России против «Химок». Для атакующего полузащитника Малкома этот матч стал сотым за «Зенит». Питерский клуб перед стартовым свистком вручил футболисту памятную табличку.

Именно Малком открыл счёт в матче между «Зенитом» и «Химками». Футболист приблизился к Квинси Промесу, возглавляющему гонку бомбардиров Премьер-лиги.

Напомним, что недавно Малком получил российский паспорт.

Следить за развитием событий в матче «Зенит» - «Химки» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.