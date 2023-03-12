​Малком догнал Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

Малком оформил дубль в воскресном матче «Зенита» против «Химок» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Бразилец, который недавно получил российский паспорт, догнал Квинси Промеса из «Спартака» на вершине рейтинга бомбардиров нынешнего сезона Премьер-лиги. У футболистов по 16 голов.

Тройку лучших снайперов текущего чемпионата России замыкает Владимир Писарский из «Крыльев Советов». На его счету 14 результативных ударов.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Химками» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.