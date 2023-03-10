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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Инвестор «Химок» ответил на вопрос о возможной отставке Гогниева

10 Марта 2023 • 19:52 Комментировать
Зенит
...
Химки
12.03 14:00

Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», высказался насчёт слухов о возможной отставке Спартака Гогниева с должности главного тренера команды.

«Такого на повестке дня нет. Он готовит команду к матчу с «Зенитом», он её повезет в Петербург», - сказал Садыгов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Матч 19-го тура Премьер-лиги России между «Зенитом» и «Химками» стартует 12 марта в 14:00 по московскому времени.

Добавим, что «Химки» на текущий момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата. В 18 прошедших турах команда смогла набрать 13 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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