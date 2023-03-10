Аршавин: «Гогниев очень экспрессивный, импульсивный»

Известный бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о наставнике «Химок» Спартаке Гогниеве.

Специалист заявил, что никаких плюсов в конфликте между игроками и тренером никогда не было и быть не может.

«Он очень экспрессивный, импульсивный. Он был таким тренером в «Алании», перенёс это в «Химки». Хотел играть с теми футболистами, которые не готовы к его футболу, пришлось закупить других», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В данный момент подмосковный коллектив располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе 13 очков и отрываясь от занимающего последнее место столичного «Торпедо» на шесть баллов.