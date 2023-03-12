«Химки» отыграли оба гола в конце матча с «Зенитом»

В 19-м туре Премьер-лиги «Зенит» играет дома против «Химок». На протяжении большей части поединка всё шло по сценарию чемпионов. Малком забил по голу в начале каждого тайма, но в концовке гости вернулись в игру. На 75-й минуте Бутта Магомедов здорово реализовал свой момент, а вскоре Александр Руденко пробросил мяч мимо голкипера «Зенита» и упал - это пенальти. Магомедов подошел к мячу и отправил его в сетку, оформив дубль, - 2:2. До конца основного времени всего 5 минут.

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