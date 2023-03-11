Сычёв: «Грустно, что в «Зените» почти не играют их воспитанники»

Бывший форвард сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Сычёв прокомментировал факт, что в петербургском «Зените» не так часто в составе можно увидеть воспитанника.

«Это грустно. Мне интересно, почему они выбирают иностранцев, притом у них приличная клубная академия, из которой регулярно выходят талантливые игроки. Но в основном составе «Зенита» они почему-то не появляются», - цитирует Сычёва Sport24.

Напомним, что после 18 сыгранных в РПЛ встреч «Зенит» оторвался от «Спартака», идущего на втором месте уже на восемь очков. В грядущем туре чемпионата России, который стартовал вчера, питерцы встретятся с одним из аутсайдеров лиги – подмосковными «Химками».