​Чистяков объяснил, почему «Зенит» пропустил два гола от «Химок»

В воскресенье «Зенит» обыграл на своём поле «Химки» со счётом 3:2 в матче 19-го тура чемпионата России. Питерцы по ходу игры растранжирили перевес в два гола, но всё же вырвали победу в концовке. Защитник Дмитрий Чистяков объяснил, почему «сине-бело-голубые» пропустили дважды.

«Пропустили, потому что «Химки» добавили, а мы расслабились. Потом даже говорить ничего не надо было - 2:2, мы дома, нам надо выигрывать. Мы все понимали. Молодцы, что забили», - сказал Чистяков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Следующий матч «Зенит» проведёт уже 15 марта – против «Динамо» в Кубке России.