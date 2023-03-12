Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о непростой победе «Зенита» над «Химками» (3:2).

- Как так получилось, что «Зенит» еле спасся в игре с «Химками»?

- Так же, как и днем ранее у «Спартака». «Красно-белые» повели 2:0 и подумали, что победили. Такое часто бывает. Это расслабленность, несобранность, когда футболисты думают, что уже сделали игру, и можно не добежать, не отдать. А потом бах – гол. Ты думаешь: Ничего себе! 2:1. Уже нервотрепка начинается. Но чем отличается «Спартак» и «Зенит»? Тем, что на замену выходят люди и усиливают игру, забивают. Скамейка большая. В любой ситуации кто-то может выйти и перевернуть игру.

- И все же ничья была бы более справедливым результатом?

- Нет. При счете 2:0 «Зенит» должен был забивать и 3:0 выигрывать.

- Но согласно статистике, «Химки» больше владели мячом.

- Владеть-то мячом можно. Вратари иногда за всю игру больше владеют мячом, чем нападающие. На это не надо смотреть. Мы же видели, что при счете 2:0 у «Химок» вообще не было моментов.

- Брайн Идову сказал, что «Химки» хотели победить, поэтому не стали удерживать ничью, а пошли вперед. Это что: смелость, глупость?

- Можно сказать все, что угодно. Я не увидел, чтобы гости побежали вперед. Там находились два-три человека, которые и должны были атаковать. А потом «Химки» пропустили контратаку, с которой забил Мантуан.

- Можно сказать, что «Химки» проявили характер в этом матче, и похвалить команду?

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- Конечно. Химчане и предыдущий матч сыграли вничью, и здесь чуть не зацепили очко. Им ведь надо спасаться.

- Спасутся?

- Есть шанс. Многое решиться в очном противостоянии претендентов на вылет. «Факел» тоже чуть не зацепил ничью со «Спартаком». Они тоже борются.

- Но в «Химках» много новичков, которым только предстоят сыграться, а в других командах-конкурентах составы уже наиграны. Это весомый плюс?

- Да нет. Я бы не сказал. Здесь многое зависит от фарта, мастерства. Многие даже не сыгрываются, а сразу выходят и забивают. Взять Кварацхелию, который сейчас разрывает Италию. Ему не надо было сыгрываться. И таких случаев много. Надо брать с них пример.

- Барриос получил травму. Это станет проблемой для «Зенита»?

- Меня удивило, что его не заменили сразу, как только он получил травму, ведь было видно, что он держался за руку. Барриос минут двадцать бегал с этой рукой. Если он пропустит несколько матчей – проблем не будет, потому что есть, кем его заменить. А если он выпадет надолго, то это может стать проблемой.

- Малком сегодня сделал дубль. Как думаете, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата:Малком, Промес или, может, Писарский?

- Малком или Промес. И тот, и другой – сильные футболисты, и они это лишний раз доказали в прошедшем туре.

Елена Григорьевская