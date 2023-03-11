«Зенит» нельзя называть чемпионом» — Орлов

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» рано называть чемпионом России.

«Зенит» сейчас ближе к чемпионству, но, все равно чемпионом команду называть нельзя. Восемь очков отрыва — не так много», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению эксперта, в прошлом матче «Пари НН» не смог ничего противопоставить «Зениту», в игре с «Химками» будет то же самое, а вот после встречи с ЦСКА уже можно будет делать выводы.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков за 18 туров. Ближайшим преследователем является «Спартак», у которого в копилке 37 баллов.