Гендиректор «Химок» высказался после поражения от «Зенита»

«Химки» проявили характер в гостевом матче Премьер-лиги против «Зенита». Команда Спартака Гогниева отыграла два гола, но всё же пропустила в концовке и проиграла со счётом 2:3. Комментарий по поводу выступления команды дал Николай Оленев, который занимает пост генерального директора «Химок».

«Провели хороший матч, могли добыть важные очки. В концовке встречи «Химкам» удалось поджать «Зенит», но не хватило концентрации на добавленное время, и пропустили обидный мяч», - сказал Оленев, чьи слова приводит ТАСС.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 19 марта – против «Ростова».