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Семак отметил проблемы с кадрами перед матчем с «Динамо»

12 Марта 2023 • 16:40 Комментировать
Зенит
3:2
Химки
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:2) оценил кадровую ситуацию.

- В заявке не было Сергеева, с чем это связано?

- К сожалению, у него мышечное повреждение. Он его получил на неделе во время тренировочного занятия. К сожалению, он сегодня не смог нам помочь. Плюс еще ждем результатов обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл. Если добавить дисквалифицированных на Кубок, то следующая игра для нас будет очень важной и достаточно сложной.

Напомним, что в среду «Зенит» сыграет на Кубок с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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