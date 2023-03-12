Семак отметил проблемы с кадрами перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Химками» (3:2) оценил кадровую ситуацию.

- В заявке не было Сергеева, с чем это связано?

- К сожалению, у него мышечное повреждение. Он его получил на неделе во время тренировочного занятия. К сожалению, он сегодня не смог нам помочь. Плюс еще ждем результатов обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл. Если добавить дисквалифицированных на Кубок, то следующая игра для нас будет очень важной и достаточно сложной.

Напомним, что в среду «Зенит» сыграет на Кубок с московским «Динамо».