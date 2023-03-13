Тарханов: «Нельзя так расслабляться»

В матче девятнадцатого тура чемпионата России питерский «Зенит» неожиданно едва не допустил осечку в игре с аутсайдером турнира «Химками». Питерцы вели в счете 2:0, но затем пропустили два мяча, после чего им пришлось активно сражаться в борьбе за третий мяч. Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал итоги игры.

- «Зенит» чуть слабину дал при счете 2:0. «Химки» перехватили в определенный момент инициативу и два мяча забили сопернику. Видимо, бросил «Зенит» в этот момент играть. Нельзя никогда расслабляться, - цитирует слова Тарханова Rusfootball,info.

Напомним, что питерский «Зенит» выступает в качестве чемпиона страны.