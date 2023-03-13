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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Нельзя так расслабляться»

13 Марта 2023 • 00:30 Комментировать
Зенит
3:2
Химки
окончен

В матче девятнадцатого тура чемпионата России питерский «Зенит» неожиданно едва не допустил осечку в игре с аутсайдером турнира «Химками». Питерцы вели в счете 2:0, но затем пропустили два мяча, после чего им пришлось активно сражаться в борьбе за третий мяч. Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал итоги игры.

- «Зенит» чуть слабину дал при счете 2:0. «Химки» перехватили в определенный момент инициативу и два мяча забили сопернику. Видимо, бросил «Зенит» в этот момент играть. Нельзя никогда расслабляться, - цитирует слова Тарханова Rusfootball,info.

Напомним, что питерский «Зенит» выступает в качестве чемпиона страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Александр Тарханов
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