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​«Не особенно законно»: Уткин отреагировал на информацию о билетах на матчи «Зенита»

12 Марта 2023 • 17:09 Комментировать (2)
Зенит
3:2
Химки
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Телеграм-канал «Футбол России» опубликовал информацию о том, что бесплатные билеты на матчи «Зенита» раздаются через школы и бюджетные организации. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги. Хотя кого этим, конечно, удивишь», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Впрочем, если ты сам эти билеты выкупил, то хоть жги на свечке, хоть раздай на улице. Но это если выкупил. Так, наверно, и устроено», - добавил журналист.

Стоит сказать, что после внедрения в России системы с электронными паспортами болельщика посещаемость футбольных матчей резко сократилась. Есть проблемы и с атмосферой – активные фанаты бойкотируют игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин
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Комментарии (2)
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TEREX
12 Марта 2023 в 18:01
вася.. вася.. всё о Зените думаешь..)) переживаешь, что без дохода останутся..)) сердобольный ты вася..)) не переживай вася..всё будет окей
kostet
12 Марта 2023 в 17:52
Да должен был идти бесплатно с семьей на Зенит-НН,но из-за фан-id не срослось.Делают это спонсоры,так что про выкуп билетов Уткин в лужу пернул.
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