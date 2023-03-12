​«Не особенно законно»: Уткин отреагировал на информацию о билетах на матчи «Зенита»

Телеграм-канал «Футбол России» опубликовал информацию о том, что бесплатные билеты на матчи «Зенита» раздаются через школы и бюджетные организации. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Ну, это вообще, насколько я понимаю, не особенно законно. Если подтвердится. Нельзя отдавать одним бесплатно то, за что с других берут деньги. Хотя кого этим, конечно, удивишь», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Впрочем, если ты сам эти билеты выкупил, то хоть жги на свечке, хоть раздай на улице. Но это если выкупил. Так, наверно, и устроено», - добавил журналист.

Стоит сказать, что после внедрения в России системы с электронными паспортами болельщика посещаемость футбольных матчей резко сократилась. Есть проблемы и с атмосферой – активные фанаты бойкотируют игры.