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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт: «В игре с «Химками» «Зенит» дал слабину»

13 Марта 2023 • 23:35 Комментировать
Зенит
3:2
Химки
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Борис Рапопорт высказался о трудной победе «сине-бело-голубых» над «Химками» в последней встрече Премьер-лиги.

«Раньше «Зенит» чем был хорош в матчах с командами, уступающими в классе: прессинговал, поддавливал, «душил», нагнетал. У тех не было шанса голову поднять. А в игре с «Химками» дали слабину. И подарили много времени сопернику», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Рапопорт отдал должное подмосковному клубу и его наставнику Спартаку Гогниеву, отметив хорошее владение и перехват инициативы. Также экс-тренер «Зенита» считает, что подопечным Сергея Семака необходимо вернуться к дисциплинированной игре.

Напомним, что клуб из Северной столицы выиграл домашний матч 19-го тура со счётом 3:2, упустив по ходу встречи преимущество в два мяча. Эта победа позволила сохранить лидеру РПЛ преимущество в восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Борис Рапопорт
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