Петржела рассказал, чего не хватает «Зениту» для успешных выступлений в Европе

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, почему «сине-бело-голубым» не удаётся успешно выступать на международной арене.

Чешский специалист считает, что у «Зенита» нет ресурса для того, чтобы достигать весомых результатов в еврокубках.

«Уровня петербуржцев едва хватало для игры со средними европейскими клубами. Команда никогда не выходила на пик и не смогла бы этого сделать в настоящее время», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся выход в 1/8 финала.