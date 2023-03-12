​Михаил Кержаков похвалил «Химки»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Химками» в матче 19-го тура Премьер-лиги (3:2) похвалил соперника.

«В том, что матч получился напряжённым, виноваты, прежде всего, мы сами. Мои комплименты «Химкам» - они показали смелый футбол. Мы понимали, что они будут играть в атакующий футбол, это стиль Спартака Гогниева», - сказал Кержаков, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второй «Спартак» команда Сергея Семака опережает на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 15 марта – против «Динамо» в Кубке России.