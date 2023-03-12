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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Не все игроки «Зенита» мотивированы»

12 Марта 2023 • 23:28 Комментировать
Зенит
3:2
Химки
окончен

В матче девятнадцатого тура чемпионата России питерский «Зенит» неожиданно едва не упустил победу в игре с «Химками», растеряв преимущество в два мяча по ходу игры. Бывший футболист клуба Сергей Веденеев считает такое положение вещей тревожным, он заметил, что далеко не все игроки питерского клуба мотивированы должным образом.

- Общее состояние команды вызывает вопросы — видно, что не все игроки сейчас мотивированы на сто процентов. Нет боевого духа, чтобы нестись вперед, как это было еще совсем недавно, когда «Зенит» имел подавляющее преимущество над всеми, - цитирует Веденеева РБ Спорт.

Напомним, что питерский «Зенит» является действующим чемпионом России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев
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