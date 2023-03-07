Терюшков оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос, сможет ли подмосковный клуб остаться в РПЛ по итогам сезона.

«Я продолжаю быть болельщиком команды. Сезон для клуба выдался тяжелым. Объективно, хотел, чтобы «Химки» остались в элите футбола, сделать они могут это через стыки, пока у меня такой прогноз», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после 18 матчей. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся в гостях с «Зенитом», игра должна пройти 12 марта, начало — в 14:00 по мск.