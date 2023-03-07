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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ

07 Марта 2023 • 17:37 Комментировать
Зенит
...
Химки
12.03 14:00

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос, сможет ли подмосковный клуб остаться в РПЛ по итогам сезона.

«Я продолжаю быть болельщиком команды. Сезон для клуба выдался тяжелым. Объективно, хотел, чтобы «Химки» остались в элите футбола, сделать они могут это через стыки, пока у меня такой прогноз», — приводит слова Терюшкова Metaratings.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после 18 матчей. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева встретятся в гостях с «Зенитом», игра должна пройти 12 марта, начало — в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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