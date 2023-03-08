Семшов: «Опытные футболисты «Зенита» не допустят интриги»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 18 туров турнирную таблицу чемпионата России уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на восемь очков.

Семшов считает, что опытные игроки петербургской команды не позволят интриге возродиться, так как они умеют справляться с трудностями.

«Если учитывать, что ближайшие конкуренты сами теряют очки, то маловероятно, что с петербуржцами кто-то будет бороться за золотые медали. При всём уважении ко всем командам РПЛ конкурировать с «Зенитом» сейчас тяжело», — цитирует Семшова Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних розыгрышей РПЛ кряду. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 12 марта против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.