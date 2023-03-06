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Пуцко: «Семак — прекрасный человек»

06 Марта 2023 • 18:13 Комментировать
Зенит
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Химки
12.03 14:00

Экс-защитник «Уфы» Александр Пуцко высказался о бывшем главном тренере башкирского клуба Сергее Семаке, который на данный момент возглавляет «Зенит». 30-летний футболист выступал за «Уфу» с 2017 по 2020 год.

«Только положительные впечатления от Семака. Прекрасный человек. Что я не играл — профессиональные моменты, я сам отпросился в Хабаровск. А сам Семак добрый, не вспыльчивый; проблем никаких», — приводит слова Пуцко Sport24.

В нынешнем сезоне Пуцко принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Напомним, 47-летний Семак возглавлял «Уфу» с 2016 по 2018 год, а затем перебрался в «Зенит», в котором работает по сей день.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Балтика Сергей Семак Александр Пуцко
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