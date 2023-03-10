​Гогниева не уволят

Спартак Гогниев в ближайшее время не будет уволен с должности главного тренера «Химок». Об этом рассказал Николай Оленев, который занимает пост генерального директора подмосковного клуба.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня», - так ответил Оленев на вопрос о возможности отставки Гогниева. Слова функционера на своих страницах приводит ТАСС.

«Химки» на текущий момент занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 12 марта – против «Зенита» на поле соперника.

Напомним, что в первой официальной игре в 2023 году «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (1:1).