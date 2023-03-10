Губерниев: «Не доверил бы Гогниеву даже убирать за животными в зоопарке или цирке»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о тренере подмосковных «Химок» Спартаке Гогниеве. Напомним, ранее появились слухи о том, что наставник повздорил с некоторыми игроками команды.

«Спартаку Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или в цирке», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Дмитрий также добавил, что поставил бы Гогниева в лидеры в категории «Позор российского футбола». Напомним, Спартак возглавил «Химки» в начале сентября 2022 года. Команда сейчас идёт на предпоследнем месте в Российской премьер-лиге и по итогам сезона рискует вылететь во второй дивизион.