«Зенит», казалось, должен был без проблем брать три очка в матче 19-го тура РПЛ против «Химок», которые идут в зоне вылета. Поначалу все шло по плану лидеров текущего сезона. Малком забил в начале каждого тайма, но в концовке защитники «Зенита» забыли у своих ворот Бутту Магомедова, который с близкого расстояния отыграл один мяч, а вскоре и реализовал пенальти. Питерцы ушли от ничьей перед финальным свистком, благодаря удару Густаво Мантуана - 3:2.

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