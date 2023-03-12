«Зенит» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Химки
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Протокол игры
|(1:0) Малком Филипе19'
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Родригао де Соуза•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Вендел Маркус•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей•Клаудиньо
Гудиев Виталий•Гонсалес Кристиан•Андраде Лео•Голубович Петар•Антич Никола•Бикел Жаниу•Магомедов Бутта•Хубулов Владимир•Гильерме Маркос•Мирзов Резиуан•Садыгов Илья
12 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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