Агент Маркоса Гильерме: «Он может добиться больших успехов»

Агент новичка «Химок» Маркоса Гильерме Эмрах Акчай поделился впечатлениями от дебюта своего клиента. Накануне в первом весеннем матче РПЛ Гильереме забил первый гол лиги в 2023 году – в ворота воронежского «Факела». В итоге этот гол помог «Химкам» увести ценное очко из Воронежа, матч завершился ничьей – 1:1.

«Маркос будет ценным игроком «Химок», я верю, что он будет открытием второй части сезона. Своей командой он доволен, он может добиться с «Химками» больших успехов», - цитирует Акчая портал Sport24.

27-летний бразилец пополнил «Химки» в минувшем феврале, ранее он выступал на родине в «Сан-Паулу». Стоимость нападающего по оценке портала Transfermarkt – 2 млн евро.