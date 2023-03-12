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Гогниев подтвердил ссору с Тихим и Гулиевым

12 Марта 2023 • 13:50 Комментировать
Зенит
1:0
Химки
1-й тайм

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Большая группа новичков пришла по ходу этого межсезонья в команду, пока готовились к новому этапу чемпионата. Насколько сложно встраивать, когда у тебя приходят почти полтора десятка свежих футболистов?

- Понятно, что жаловаться можно только на свои какие-то вещи. Но мы достаточно большую работу провели со всем штабом, начиная от спортивного директора, президента клуба, руководителей. За кратчайшие сроки мы пересмотрели порядка 600 футболистов, из которых выбрали тех игроков, которые у нас сейчас есть. Я думаю, мы угадали. Сейчас на данный момент, я думаю, сыгранности не хватает футболистам, потому что они доходили. Плюс физическое состояние, в разной форме были.

- Очень много разговоров вокруг этой истории. В конце недели был ли разговор на повышенных тонах с Гулиевым и Тихим? Или это домыслы?

- Вы поймите одну вещь. Были разговоры, но есть футбольная своя кухня, в которой вообще не надо ковыряться в белье. Это процесс, который в любой команде происходит. Но в некоторых командах это не вылезает наружу, а всегда остается в семье. На данный момент это вылезло наружу, какие-то вещи, какие-то домыслы. У нас все в штатном режиме. Бывает, поругаешься с кем-то, а потом на следующий день руки пожмешь. Поэтому это всё нормально, это всё происки о том, что нам не нужно. Нужно о футболе разговаривать, о том, как улучшать футбол, качество футбола и в частности качество футбола моей команды

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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