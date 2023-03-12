Ренан и Дуглас Сантос – в составе «Зенита» на матч с «Химками»

Петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки» объявили составы на сегодняшнюю игру в рамках 19 тура РПЛ. Матч состоится менее чем через час на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Зенит»: Кержаков, Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Кассьерра, Мостовой;

«Химки»: Гудиев, Андраде, Голубович, Антич, Мелентиевич, Бикел, Гонсалес, Магомедов, Мирзов, Хубулов, Гильерме;

Напомним, что стартовый свисток матча прозвучит в 14:00 по московскому времени. Портал Liveresult.ru традиционно проведёт текстовую трансляцию поединка – будьте в курсе событий на футбольном поле в любой точке планеты.