Зенит - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 19-м туре РПЛ встретятся «Зенит» и «Химки». Команда Сергея Семака мчится к очередному титулу, и встреча с предпоследней командой лиги может стать легкой прогулкой. Питерцы сильнее по всем параметрам, к тому же здорово играют дома, где громят многих соперников. Не исключено, что и сегодня будет много голов.

Посмотреть игру можно на «Матч Премьер», Arena Sport 3 Premium BiH, Arena Sport 3 Premium Croatia и Arena Sport 6 Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.