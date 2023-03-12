«Зенит» потерял Барриоса из-за травмы

В воскресенье «Зенит» проводит домашний матч 19-го тура Премьер-лиги против «Химок». По ходу первого тайма травму получил полузащитник питерской команды Вильмар Барриос. Колумбиец какое-то время провёл на поле, но затем ему понадобилась замена. Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак в срочном порядке выпустил на поле Клаудиньо.

После игры Семак наверняка поделится новостями о состоянии Барриоса. Вероятно, в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.