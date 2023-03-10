В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева

Руководство «Химок» рассматривает возможную отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.

Ранее сообщалось, что у 42-летнего специалиста возник конфликт с игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

По информации «РБ Спорт», сейчас руководство подмосковного клуба изучает обстоятельства произошедшего и раздумывает над увольнением Гогниева. Отмечается, что окончательное решение должно быть принято в течение дня.

Напомним, Гогниев возглавил «Химки» в начале сентября прошлого года. После 18 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.