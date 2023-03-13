Инвестор «Химок» Садыгов прокомментировал поражение от «Зенита»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о поражении от петербургского «Зенита» в последней встрече Российской премьер-лиги.

«В целом неплохо сыграли с «Зенитом». С виду «Химкам» немного не хватило», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что подмосковный клуб уступил лидеру чемпионата в гостевом поединке со счётом 2:3, отыгравшись после двух пропущенных мячей и пропустив финальный гол уже в компенсированное время. «Химки» находятся на 15-м месте в таблице Премьер-лиги, отставая от зоны спасения на один балл.