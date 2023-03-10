Бывший нападающий петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала», краснодарской «Кубани», алматинского «Кайрата» и национальной сборной России Андрей Аршавин назвал самых эмоциональных тренеров в своей карьере.

«Спаллетти был эмоциональным, Адвокат мог что-то [сделать] во время игры», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее 41-летний специалист назвал главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева экспрессивным и импульсивным.

Ближайший матч коллектив из Московской области проведёт на выезде против бывшей команды Аршавина – «Зенита». Начало встречи состоится 12 марта в 14:00.