Черчесов: «Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться»

Станислав Черчесов, наставник «Ференцвароша», оценил чемпионскую гонку Российской премьер-лиги после 18 туров.

«Я и раньше называл «Зенит» главными претендентами на золото, так что первый весенний тур мало что изменил в плане восприятия турнирной ситуации. Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться», — заявил экс-тренер российской национальной команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». В качестве примера Станислав Саламович привёл ситуацию в венгерском первенстве, где «Ференцварош» находится в аналогичном положении с «сине-бело-голубыми».

Напомним, что по итогам первого тура весенней части сезона Российской премьер-лиги «Зенит» оторвался от «Спартака» на восемь очков в турнирной таблице чемпионата.