Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о «Химках». В прессе появлялась информация о том, что подмосковный клуб может отправить в отставку Спартака Гогниева.

«Одного тренера убрали, когда команда шла хорошо, другого - когда плохо. Третьего назначили, когда вообще непонятно кто. При следующем тренере вроде бы столько проигрывали, но не убирали», - сказал Мостовой, чьи слова приводит «Чемпионат».

Мостовой также сказал, что если бы не было таких историй, то о «Химках» никто не говорил бы. А вот с такими ситуациями клуб находится на слуху, отметил экс-игрок сборной России.

На текущий момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Спартака Гогниева проведёт 12 марта – против «Зенита» на выезде.