Сёмин призвал не принижать заслуги Семака в «Зените»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе Сергея Семака на посту наставника «Зенита». Напомним, что 47-летний специалист четыре раза приводил «сине-бело-голубых» к чемпионству.

По мнению Сёмина, принижать заслуги Семака в петербургском клубе — очень неправильно, так как ни один другой тренер, работавший в «Зените» до него, не добивался подобных результатов.

«Тот ключ, который Семак подобрал к команде, даёт результат из года в год. Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, сменив на этом посту известного итальянского тренера Роберто Манчини. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 45 набранных очков.