Семак оценил состояние Клаудиньо и Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Что касается Клаудиньо, он тренировался всю неделю уже вместе с командой. Тем не менее, он остался сегодня в запасе. Почему?

- Нет. Он не всю неделю, а пару дней всего потренировался вместе с командой, и эти тренировки не носили характер сложных тренировочных занятий. При этом, конечно, он не готов сегодня на все 100%. Но если всё будет сегодня нормально, то он выйдет. И ему уже надо начинать играть.

- По Дугласу. Насколько он готов на все 90 минут с учетом того, что он все-таки болел?

- Я думаю, что он готов. Дуглас как раз весь достаточно длинный недельный цикл работал, никаких проблем нет. Всю тренировочную работу и нагрузки выдерживает. Поэтому он хорошо готов.