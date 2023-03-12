Родригао: «Отрыв от «Спартака» развязывает нам руки»

Защитник «Зенита» Родригао высказался об отрыве своей команды от «Спартака» в турнирной таблице РПЛ. На данный момент он составляет пять очков, но сегодня питерцев ожидает игра против «Химок» дома.

«У нас хорошее преимущество над «Спартаком», оно развязывает нам руки. Но в то же время мы осознаём, что впереди у нас ещё очень много игр. И поэтому гандикап может как вырасти, так и сократиться», - рассказал Родригао «Матч ТВ».

Как добавил футболист, важно сейчас не держать в голове очки, а просто делать свою работу на футбольном поле.

Напомним, что после текущего тура в текущем сезоне РПЛ командам останется сыграть ещё 11 туров.