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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао: «Отрыв от «Спартака» развязывает нам руки»

12 Марта 2023 • 11:23 Комментировать (1)
Зенит
...
Химки
Через 1 ч. 14 мин.

Защитник «Зенита» Родригао высказался об отрыве своей команды от «Спартака» в турнирной таблице РПЛ. На данный момент он составляет пять очков, но сегодня питерцев ожидает игра против «Химок» дома.

«У нас хорошее преимущество над «Спартаком», оно развязывает нам руки. Но в то же время мы осознаём, что впереди у нас ещё очень много игр. И поэтому гандикап может как вырасти, так и сократиться», - рассказал Родригао «Матч ТВ».

Как добавил футболист, важно сейчас не держать в голове очки, а просто делать свою работу на футбольном поле.

Напомним, что после текущего тура в текущем сезоне РПЛ командам останется сыграть ещё 11 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Родригао
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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Комментарии (1)
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sqrt
12 Марта 2023 в 12:43
Развязывает не только руки, но и ноги этим трусливым латиносам.
Как они втроем пытались избить Промеса, используя и ноги, и руки.
Но молодецкий удар Шамара в харю быстро привел в чувста, превратив их в нашкодивших щенят, визжащих от страха)))
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